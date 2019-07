QUIZ | Wat weet jij van de Johan Cruijff Schaal?

Presentatie PSV’er Baumgartl is Stevens dankbaar: ‘Hij geloofde in mij’

26 juli Of hij al een beetje Nederlands kan? ,,Van Huub Stevens heb ik al wel een lelijk woord geleerd. Dat hij zei hij nogal eens”, grapte Timo Baumgartl (23) aan het einde van zijn presentatie bij PSV. In perfect Engels en natuurlijk zijn moerstaal Duits stond hij de aanwezige journalisten te woord. De waardering voor de Nederlander is groot.