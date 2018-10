Quiz: wat weet jij van de klassieker Nederland - Duitsland?

Turkse toparbiter Çakir fluit Oranje - Duitsland

8:24 De Turkse topscheidsrechter Cüneyt Çakir heeft zaterdag in Amsterdam de leiding over het duel tussen het Nederlands elftal en Duitsland in de Nations League. De 41-jarige Çakir krijgt langs de zij- en achterlijnen in de uitverkochte Johan Cruijff ArenA hulp van vier landgenoten.