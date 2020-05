Quiz | Weet jij nog de opstellingen van de halve finale tussen PSV en AC Milan in 2005?

Shirt Festival Stijlgoe­roe over PS­V-shirt: rood, lange mouwen, ronde kraag

10:48 De liefde van stijlgoeroe Arno Kantelberg voor PSV is bepaald door twee dingen: geboortegrond en Jan van Beveren. Het shirt? Mwoh. Behalve die ene van Steaua-thuis, natuurlijk. Dit is het laatste artikel uit de Santos Eredivisie Shirtbijbel. Vandaag is de laatste dag dat je kunt stemmen voor de shirtlist. Vanavond wordt van alle (oud)-eredivisieclubs het mooiste clubshirt bekendgemaakt, waarna vrijdag het mooiste eredivisieshirt aller tijden wordt gekozen.