Quiz | Welke PSV'er maakte het cruciale vijfde doelpunt tegen Vitesse?

Column De opmerking van Henk de Jong was boerenslim­heid

10:30 Columnist Sjoerd Mossou betwijfelt of de beslissing van de KNVB om Cambuur niet te laten promoveren inderdaad de ‘grootste schande in de Nederlandse sport ooit’ is, maar snapt wel wat Henk de Jong met die opmerking voor ogen had.