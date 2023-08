Rafael van der Vaart hoopt Pierre van Hooijdonk snel weer terug te zien bij Studio Voetbal: ‘We zijn wel een team’

Presentator Sjoerd van Ramshorst begon de uitzending met de uitleg over het ontbreken van Pierre van Hooijdonk, waar de afgelopen week heel veel over gezegd en geschreven is. ,,We hadden hem vanavond graag aan onze tafel gehad, zodat hij ook hier zijn excuses nog had kunnen aanbieden en vragen had kunnen beantwoorden. De leiding van NOS Sport heeft besloten om even een periode van rust in te lasten en te reflecteren op alle commotie die is ontstaan na de uitzending van vorige week, nadat hij vorige week Maurice Steijn beschuldigde van ‘duistere dealtjes’ tijdens zijn periode als trainer van NAC.”

,,Afgelopen week heeft de NOS al gecommuniceerd dat zulke ongefundeerde beweringen niet passen in een NOS-programma. Er is gesproken met Pierre van Hooijdonk, Ajax en andere betrokken. Nu is er dus gekozen voor een periode van rust.”

Rafael van der Vaart nam daarna het woord. ,,Het was vorige week natuurlijk een aparte uitzending. Ik vond het eigenlijk wel een goede uitzending, want er gebeurde wat. Het ging er misschien iets te verhit aan toe en ik was misschien ook iets te scherp. Daar heb ik ook mijn excuses voor aangeboden bij Ibi (Ibrahim Afellay, red.). Wat Pierre betreft vind ik wel dat we een team zijn met z'n allen. Hij maakt een foutje en biedt zijn excuses aan. Ik hoop dat hij snel weer aanschuift, want we moeten het ook allemaal niet groter maken dan het is. Soms gaat het er even fel aan toe. Want ja, waar gaat het nou eigenlijk over, Timber of Wieffer? Wat er afgelopen week allemaal is geroepen over Pierre, dat vind ik ook niet helemaal fair.”

Afellay had zelf weinig behoefte om nog in te gaan op vorige week. ,,Er is afgelopen week wel genoeg over gezegd en geschreven. Laten we het lekker over voetbal gaan hebben", zei hij, waarna de uitzending begon met een discussie over het middenveld van Feyenoord, net als een week geleden.