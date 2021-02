Rafinha keert Griekse tegenstander van PSV in Europa League rug toe

Record KNVB meldt drukste winterse transferpe­ri­o­de ooit: 169 overschrij­vin­gen

13:39 De KNVB heeft ondanks de coronacrisis de drukste winterse transferperiode ooit meegemaakt. De bond meldde 169 overschrijvingen van profspelers. ,,Nog nooit was het zo druk in januari”, aldus de KNVB. Het vorige record stond op 151 transfers, gevestigd in 2017.