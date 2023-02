Ralf Seuntjens: ‘Fantastisch als mijn zoontje zijn vader nog een keer een serieuze wedstrijd ziet voetballen’

AZ wint met pijn en moeite van hekkenslui­ter Cambuur en blijft in spoor van koploper Feyenoord

Door een zuinige 2-1 overwinning op Cambuur blijft AZ in het spoor van koploper Feyenoord. De thuiszege op de hekkensluiter van de eredivisie was er een zonder franje. De 18-jarige Wouter Goes maakte in de tweede helft zijn eerste treffer voor AZ, maar minder spannend werd het daardoor niet.