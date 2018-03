'Rampzalige' voorbereiding Helmond Sport: spelersbus strandt met pech

Door Chris Ottens



Een monteur heeft geconstateerd dat er problemen zijn met de turbo, iets dat niet zomaar even opgelost kan worden. De staf had er zijn handen vol aan en heeft een vervangende bus weten te regelen, de eigen spelersbus van Bergerhof uit Mierlo wordt weggesleept.



Teammanager Joost Uijen noemt het 'rampzalig', ook al omdat de spelers nog moeten eten in Apeldoorn ter voorbereiding op de wedstrijd. De aftrap staat vooralsnog om 20.00 uur gepland in de Adelaarshorst in Deventer.