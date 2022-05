Rapport zaak-Marc Overmars bevestigt grensoverschrijdend gedrag bij Ajax: ‘Van foute grappen tot ongewenste arm om de schouder’

Overmars stapte begin februari op nadat hij voor een langere periode grensoverschrijdende berichten naar vrouwelijke collega’s bij de Amsterdamse club had verstuurd. Daarop liet de club bureau Bezemer & Schubad onderzoek doen naar de bedrijfscultuur binnen Ajax. De leiding van de club stelt met de aanbevelingen uit het rapport aan de slag te gaan. Ajax is geadviseerd een deskundige commissie te benoemen. Die moet een onafhankelijk en breed onderzoek leiden en bij alle medewerkers een zogeheten nulmeting laten uitvoeren.

,,Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat een aantal vrouwen binnen Ajax is geconfronteerd met ongewenst gedrag”, stelt Ajax, nadat het dinsdag kennis nam van het rapport. ,,Dit varieert van foute grappen en denigrerende of kwetsende opmerkingen, tot een ongewenste arm om de schouder en ander opdringerig gedrag.”

Volgens Ajax heeft geen enkele vrouw een klacht ingediend. ,,Maar ze melden het wel, want het is duidelijk dat ze er last van hebben. Alle meldsters geven aan dat zij het moeilijk vinden ongewenst gedrag bij vertrouwenspersonen of binnen de organisatie aan de orde te stellen, omdat zij bang zijn voor repercussies.”

Meerdere meldingen

Ajax liet eind 2020 een klacht over ongewenst gedrag van huidig assistent-trainer Winston Bogarde onderzoeken door een extern bureau, die uiteindelijk werd aangemerkt als privé-kwestie. Dat gold niet voor de vrouwen die slachtoffer werden van berichten van Overmars. Vrouwelijke medewerksters bevestigden aan deze krant dat de bestuurder, die zes weken na zijn pijnlijke aftocht aan de slag ging bij het Belgische FC Antworp, zich ook schuldig had gemaakt aan het versturen van zogeheten dickpics.

Raad van commissarissen en directie van Ajax zagen na de eerste meldingen over vermeend wangedrag van Overmars eind januari nog geen reden zag om de herbenoeming van de succesvolle voetbaldirecteur af te blazen of uit te stellen. Leen Meijaard, voorzitter van de rvc, biedt de slachtoffers nu verontschuldigingen aan en stelt dat diverse meldingen duidelijk maken ‘dat er werk te doen is’. ,,Vertrouwen in elkaar is een sleutelbegrip bij het ontwikkelen van een veiliger cultuur en organisatie. Ik maak me hier persoonlijk hard voor”, stelt algemeen directeur Edwin van der Sar. ,,Medewerkers moeten absoluut de veiligheid voelen om zich uit te spreken en hun mening te geven in de dagelijkse praktijk.”