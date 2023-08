Razendsnel ontslag niet uniek in de eredivisie: deze trainers gingen Michael Silberbauer voor

met video Coëfficiën­ten: komende week wordt al meteen cruciaal in strijd om drie CL-tic­kets

In een redelijke week slaagde Nederland er niet in om tikken uit te delen aan de concurrenten op de coëfficiëntenranglijst. Toch ziet het er voor Nederland goed uit in de jacht op plek vijf, die in de toekomst recht geeft op drie vaste plekken in de Champions League.