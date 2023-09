RB Leipzig wil Xavi Simons na dit seizoen dolgraag behouden: ‘Hij is een begenadigd voetballer’

,,Xavi houdt van het jagen op de bal en gaat voorop in de duels. Hij straalt een enorme energie uit en is bovendien een begenadigd voetballer. Hij is bijna het prototype van de speler die bij onze manier van voetballen past.”

De vijfvoudig international liet onlangs aan deze krant weten heel bewust voor Leipzig te hebben gekozen. ,,Ik wilde geen héél grote stap na PSV. Leipzig is precies goed. Het past perfect.” Dat klinkt zijn trainer als muziek in de oren. ,,Hij wil hier de volgende stap in zijn carrière zetten. Als hij zich hier goed voelt en vindt dat hij bij de juiste club zit, dan gaan we daar zeker verder over praten.”