Reacties op transfer waren heftig, maar Pröpper heeft geen spijt: ‘FC Twente was de beste keus’

Aftellen Surprise Vitesse is nu één groot vraagteken: sterspe­lers zijn vertrokken of willen nog weg

10 augustus Met de vierde plaats was Vitesse vorig seizoen de verrassing van de eredivisie. Of de Arnhemmers dit seizoen opnieuw zo goed kunnen presteren, is de grote vraag. De sterspelers zijn vertrokken of willen weg. Wat hun onbekende buitenlandse vervangers waard zijn in Nederland, is totaal onduidelijk.