Rechtbank verklaart Achilles’29 failliet

Doordat de bv failliet is verklaard worden alle contract ontbonden. Spelers van het eerste team (uitkomend in de tweede divisie) en de beloftenploeg (hoofdklasse) zijn daardoor transfervrij. Hetzelfde geldt voor de stafleden.



Het faillissement komt niet als een verrassing. De club verkeert sinds april in financieel zwaar weer en heeft sindsdien problemen met het uitbetalen van de salarissen. Het eerste elftal krijgt nog een deel van het salaris voor oktober. Voor de maanden november en december is nog geen geld overgemaakt. Ook stafleden en het vrouwenteam krijgen nog geld. Door het faillissement neemt het UVW de salarisachterstand over.



Achilles trad in 2013 toe tot het betaalde voetbal. Die overstap naar de eerste divisie leverde de club een miljoenenschuld op. Het is niet bekend hoe groot de schuldenlast precies is. Uit de laatst beschikbare jaarcijfers blijkt dat de bv na het seizoen 2015/2016 met een schuld van 3,6 miljoen euro kampte.