'Recidivist' Vreven kan in Zeist op nul clementie rekenen

Of Vreven daadwerkelijk een schorsing tegemoet kan zien, wordt morgenochtend om 10.00 uur duidelijk. In zijn pleidooi sprak Vreven de aanklager meermaals tegen: ,,De beelden bewijzen dat de verklaringen niet kloppen. Ik vertoon geen agressief gedrag en moet door niemand worden tegengehouden. Het is pure emotie."



De Belg kreeg in Zeist bijval van technisch directeur Hans Smulders en spelersgetuige Gianluca Nijholt. Verklaringen van aanvoerder Pablo Marí en keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar werden schriftelijk voorgelezen, evenals die van scheidsrechter Siemen Mulder en dienst assistent Richard Brondijk. ,,Ik vind de trainer totaal niet agressief, maar gepassioneerd", zo stelde Nijholt in zijn betoog. ,,Het is niet terecht dat de scheidsrechter direct begint: 'rot op, je wordt weer geschorst'. Dat was het eerste wat Mulder zei. Dat kan niet, vind ik."



Door de woorden van de aanklager lijkt Vreven zich desondanks al op te kunnen maken voor de winterstop. Wordt de schorsing van de trainer gehandhaafd, dan mist hij in ieder geval de wedstrijden tegen sc Heerenveen (uit) en FC Utrecht (thuis).