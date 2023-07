Reconstructie: Ajax heeft geleerd van vechtscheiding met Daley Blind en zet deur voor Dusan Tadic open

Voetbalpod­cast | ‘Veel vraagte­kens bij Feyenoord, PSV en Ajax in de voorberei­ding’

De clubs in de eredivisie zijn gestart met hun voorbereiding op het nieuwe seizoen. In Eindhoven (Peter Bosz) en Amsterdam (Maurice Steijn) staan nieuwe gezichten voor de groep, naast de vertrouwde glimlach van Arne Slot in Rotterdam. Bij de supporters heerst vooral de vraag wie gaat er weg en wat komt erbij. Maarten Wijffels bezocht de drie clubs en bespreekt zijn bevindingen met Etienne Verhoeff in een nieuwe AD Voetbalpodcast.