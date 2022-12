Reconstructie | Hoe Henk Fraser doorsloeg bij FC Utrecht, nadat hij er al maanden op zijn tenen liep

Bizarre statistiek: Oranje nu drie keer in top vier van onsportief­ste WK-duels

Zo gortig als in 2006, toen de Rus Valentin Ivanov 20 keer geel trok tijdens Nederland - Portugal (0-1), was het net niet. Maar met 17 gele kaarten - Denzel Dumfries kreeg er zelfs twee, dus rood - komt het spektakelstuk van Oranje tegen Argentinië wel in de top 3 van onsportiefste WK-duels ooit.

