Recordaantal toeschouwers voor Leeuwinnen in Eindhoven

Het aantal verkochte kaarten passeerde dinsdag de 28.182. Zoveel mensen kwamen vorig jaar af op de finale van het EK in Enschede tussen Nederland en Denemarken. Dat was tot dan toe de best bezochte wedstrijd van de vrouwen.



Het is volgens de KNVB de vierde vrouwenvoetbalwedstrijd ooit in Nederland die door meer dan 20.000 mensen wordt bijgewoond. Die werden allemaal tijdens het EK gespeeld. Naast de finale waren dat het openingsduel (Nederland - Noorwegen) en de halve finale (Nederland - Engeland).



Voor de Oranje Leeuwinnen is het duel met Noord-Ierland de vierde wedstrijd in de WK-kwalificatiecampagne. Van de eerste drie wedstrijden werden er twee gewonnen en een gelijkgespeeld en daarmee staan de Oranjevrouwen bovenaan in de poule.