Recordleeuwin Spitse naar Ajax: ‘Eindelijk mijn kinderen in het echt zien en niet via FaceTime’

Door Daniël Dwarswaard



Waarom de stap naar Ajax?

Sherida Spitse: ,,Ik keek op een bepaald moment uit het raam van mijn huis in Oslo en dacht: wat doe ik hier? Dan moet je niet alleen roepen, maar ook actie ondernemen. Zo zit ik in elkaar. Mijn vrouw Jolien en kinderen Jens (3) en Mila (0) wonen in Nederland. Dat gemis werd te groot. Zeker in deze coronatijden waarbij reizen lastig is. Ze konden niet zomaar even langs komen. Dat is erg zwaar en heftig. We hebben als gezin eerder een duidelijke keuze gemaakt: Jolien en de kids settelen zich alvast in Nederland. Ik ga nog door met voetballen in Noorwegen. Maar op een gegeven moment komt het punt dat zoiets niet meer gaat. Eigenlijk speelt dit al vanaf mei, dus ik heb heel lang mijn mond gehouden naar buiten toe. Bij Vålerenga liep mijn contract nog een jaar door, maar gelukkig zijn ze er met Ajax uitgekomen. Ze hoeven geen transfersom te betalen. Dat vind ik een mooie geste naar mij toe. Ik blijf tot december hier om het seizoen goed af te maken. Dan ga ik terug naar Nederland. Eindelijk mijn kinderen in het echt zien en niet via FaceTime.’’