Redt deze spits het dan wél als trainer?

Door Maarten Wijffels



1 Wat hebben Marco van Basten, Ruud Gullit, Dennis Bergkamp en Patrick Kluivert gemeen? In de laatste dertig jaar waren ze allemaal een periode dé (schaduw-)spits van Oranje en daarna werden ze trainer. Hun tweede carrière, die voltrok zich volgens de klassieker van Co Adriaanse: een goed paard is nog geen goede ruiter. Al waren (of zijn) niet alle betrokkenen het daar zelf mee eens.