Reductie van salaris dient bij PSV een dubbel doel

Wat wil ‘de Turkse John de Mol’ met Fortuna Sittard?

19 mei Het was een opmerkelijk Twitter-bericht van Fortuna Sittard-eigenaar Isitan Gün, vanmorgen. In een statement schreef hij dat zijn landgenoot Acun Ilicali mogelijk toetreedt tot de Limburgse club. Wie is deze zakenman, die te boek staat als de ‘Turkse John de Mol’? En: wat moet hij bij een laagvlieger in de eredivisie?