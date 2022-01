Remise veelbesproken Heracles na boeiend gevecht met Go Ahead

Maar in de tweede helft was alles anders. Heracles joeg direct op een verdubbeling van de voorsprong in de eerste minuten. De 2-0 bleef echter uit. Go Ahead groeide in de wedstrijd en kwam twintig minuten voor tijd langszij uit een counter. De bal lag in het zestienmetergebied van de ploeg uit Deventer maar na een uitbraak maakte Isac Lidberg zijn eerste eredivisiedoelpunt en daarmee de gelijkmaker.