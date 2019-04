Remise voor De Roon en Hateboer in topper tegen Inter

Inter houdt Atalanta zo op een veilige afstand van vijf punten. De club van De Roon en Hateboer komt door het gelijke spel in punten op gelijke hoogte met AC Milan, dat gisteren de kraker bij Juventus verloor (2-1). De eerste vier clubs plaatsen zich rechtstreeks voor de Champions League, voor de nummer 5 wacht een voorronde.



Nummer twee Napoli komt later vanavond nog in actie, thuis tegen Genoa. Bij een nederlaag is Juventus, woensdag tegenstander van Ajax in de kwartfinale van de Champions League, zeven speelrondes voor het einde al kampioen.



De subtopper tussen Lazio en Sassuolo eindigde in 2-2. Aanvoerder Senad Lulic van de Romeinen tekende in de vijfde minuut van de blessuretijd voor de gelijkmaker: 2-2.