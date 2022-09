Rensch leeft op bij Ajax: ‘Het is lastig geweest, maar ik denk dat je de oude Devyne weer ziet’

FC Utrecht wil terug naar eredivisie vrouwen: ‘Dit keer gaan we het anders doen’

FC Utrecht wil in het seizoen 2023/2024 weer terugkeren in de eredivisie voor vrouwen. De club trok in 2014 om financiële redenen de stekker uit de vrouwentak, maar werkt nu aan een terugkeer. Dat meldt FC Utrecht op de website.

7 september