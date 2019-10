Rentree Makienok hoogtepunt bij eenvoudige bekerzege FC Utrecht

Leon Guwara opende al na negen minuten de score. De opgekomen linksback rondde een fijne steekpass van Urby Emanuelson keurig af. De eredivisionist had de eerste helft - volgens verwachting - de touwtjes in handen. Vijf minuten voor rust werd Sander van de Streek gevloerd in de zestien. Adam Maher benutte vervolgens de strafschop. Excelsior '31 kreeg in de eerste helft één enorme kans om te scoren; Hakim Ezafzafi miste voor open doel.



Na de pauze werd het niet meer spannend in Rijssen. Invallers Issah Abass en Simon Makienok troffen in de tweede helft doel voor de huidige nummer vijf van de eredivisie. Bij een achterstand van 0-3 redde aanvoerder Hielke Penterman de eer namens Excelsior '31. Met een knap schot liet hij doelman David Jensen - die meermaals onzeker oogde - kansloos.