Reserves van Ajax verliezen in besloten oefenduel van Wolfsburg

Europa League AS Trencín wil eerder spelen, Feyenoord niet

13:55 Het is nog niet duidelijk hoe laat Feyenoord donderdag in Slowakije tegen AS Trencín moet voetballen. Beide clubs spraken eerder 20.30 uur af als aanvangstijdstip voor het eerste duel in de derde voorronde van de Europa League, maar de Slowaken willen nu eerder beginnen.