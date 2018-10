Ricksen met spoed naar ziekenhuis

De 41-jarige Ricksen klaagde tijdens een benefietavond in het stadion van zijn oude club Rangers over pijn in zijn borst en kon niet meer goed ademen. Gevreesd werd dat de nog altijd razend populaire clubicoon een longinfectie had opgelopen. Dat kan voor ALS-patiënten fatale gevolgen hebben.

De Vries was er zaterdag bij toen Ricksen met behulp van zijn nieuwe spraakcomputer als vanouds anekdotes had verteld. Na een vermoeiende reis hakte dat er echter flink in. ,,Het was een hele vroege vlucht vanuit Spanje en hij had problemen met zijn keel’’, aldus De Vries. ,,Het zat vol met slijm. Hij heeft antibiotica gekregen. Hij is nu nog steeds in het ziekenhuis, waar ze hem klaar maken om terug te vliegen naar huis. Alles is gelukkig weer goed, hopelijk mag hij snel naar huis.’’