Ricksen praat weer dankzij ‘Stephen Hawking-computer’

De al vijf jaar zieke Ricksen heeft een spraakcomputer die vergelijkbaar is met de apparatuur die de beroemde wetenschapper Stephen Hawking - dit jaar op 76-jarige leeftijd overleden - gebruikte. Het apparaat reageert op bewegingen van de ogen die met behulp van een camera worden omgezet in gesproken tekst.



De computer is geschonken door rdg Kompagne, een Nederlandse bedrijf dat onder meer communicatiehulpmiddelen maakt voor mensen met een handicap. Via Ricksens biograaf Vincent de Vries kwamen de middelen bij de oud-voetballer terecht.



,,Mijn stem is heel slecht en omdat die alleen maar slechter wordt of zal verdwijnen, heb ik besloten dat het tijd was om hier hulp voor te krijgen’’, aldus Ricksen. ,,Het heeft het leven veel makkelijker gemaakt nu mijn vrouw kan vertellen wat ik nodig heb zonder ruzie te krijgen.’’