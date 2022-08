Ricky van Wolfswinkel hard voor teamgenoten: ‘We speelden als stel kleuters op schoolreisje’

,,Er was een eerste helft en er was een tweede helft”, sprak de coach. ,,In de eerste helft kregen we een hele vroege goal tegen en werden we overlopen en afgebluft in de duels. We verloren de meeste ballen en het leek wel of het tempo te hoog lag. Maar je ziet, Europese ervaring: we durfden gewoon niet te voetballen. Met 2-0 kwamen we in de eerste helft nog aardig weg.”

Na de rust ging het beter lopen bij FC Twente. ,,In de tweede helft hebben we iets omgezet en hebben we de spelers aangespoord: durf, heb lef en neem initiatief. En zeker na de 2-1 denk ik dat de 2-2 eerder in de lucht hing dan de 3-1 voor Fiorentina. Ik hoop dat de eerste helft een hele goede les is geweest voor ons en de tweede helft moet ons veel vertrouwen geven om volgende week in de hel van Enschede Fiorentina te ontvangen, want we zijn er klaar voor.”

Ook spits Ricky van Wolfswinkel baalde van de eerste helft. ,,Dat is niet hoe je wil beginnen natuurlijk. Wij maken persoonlijke fouten, het is niet lekker om zo te beginnen. We doen het helemaal zelf. Je staat te spelen als een paar schoolkleuters die even op schoolreisje gaan naar Florence", waren de harde woorden van Van Wolfswinkel bij ESPN. ,,Het was gewoon heel beroerd. We deden niet de dingen die we moeten doen en kwamen afspraken niet na. Sommige spelers waren toch onder de indruk en maakten daardoor rare keuzes, waardoor we de bal niet in de ploeg hielden. Gelukkig deden we dat in de tweede helft wel.”

Volledig scherm Rick van Wolfswinkel. © ANP

