Riechedly Bazoer zit vol ambitie: spelmaker wil na drie jaar Vitesse via topclub weer in beeld raken bij Oranje

Rafael van der Vaart in actie tegen homofobe spreekko­ren

KRO-NCRV lanceert maandag een onlinecampagne tegen homofobe spreekkoren in voetbalstadions. Onder de hashtag #spreekjeuit laten verschillende oud-internationals en trainers zich in video’s op YouTube, TikTok, Instagram en Facebook horen over homofobie in de voetballerij.

16 mei