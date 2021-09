Riemer en Foppe kijken hoofdschuddend toe bij hun eigen feestmiddag: ‘Doodzonde’

Rapportcijfers Til en Wellenreu­ther schitteren, slechts twee voldoendes bij Go Ahead

26 september Met zijn twee goals was Guus Til de grote man in de Kuip bij Feyenoord-NEC. Hij boog ermee een zeker lijkend verlies om in een glorieuze overwinning en kreeg een 8. Hetzelfde cijfers als de stille kracht van het Ajax-middenveld Edson Alvarez. Willem II-keeper Timon Wellenreuther was belangrijk in de overwinning van zijn team tegen PSV en kreeg ook een 8.