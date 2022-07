Ritsu Doan verlaat PSV voor vele miljoenen: ‘Mooi dat het na een jaar vertraging toch gelukt is’

Doan werd in 2019 voor 7,5 miljoen euro overgenomen van FC Groningen. Bij PSV lukte het hem niet om een vaste waarde te worden en werd hij een jaar verhuurd aan Arminia Bielefeld. In de Bundesliga maakte hij wel indruk, waardoor Freiburg hem nu overneemt. Naar verluidt betaalt de Duitse club 8 tot 9 miljoen euro.

„Ritsu is technisch zeer getalenteerd, is goed in de één-tegen-één en weet ook hoe hij gevaar richting het doel kan stichten”, zegt sportief directeur Klemens Hartenbach. „Hij brengt goed ruimtelijk inzicht en energie op het veld. Ritsu heeft in Bielefeld laten zien dat hij goed mee kan in de Bundesliga. Het is mooi dat het na een jaar vertraging toch gelukt is.”