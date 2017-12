RKC ontslaat coach Peter van den Berg

,,Na de hoopgevende prestaties en de positieve ontwikkelingen van de club vorig seizoen is er afgelopen zomer meer geïnvesteerd om de sportieve ambities verder kracht bij te zetten. Tot ieders teleurstelling zijn de prestaties in de eerste seizoenshelft ondermaats gebleken. Ook is de chemie tussen Peter van den Berg en de spelers verdwenen. Daar hebben we met Peter over gesproken en we zijn tot de conclusie gekomen dat het helaas beter is om nu al uit elkaar te gaan. We danken Peter voor de inzet de afgelopen jaren en gaan ons beraden over zijn opvolging", zo luidt de uitleg van RKC's algemeen directeur Frank van Mosselveld.