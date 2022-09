RKC pas in slotfase ruim langs knalrood Cambuur, zware overtredingen komen Friezen duur te staan

Al na zeven minuten was Hoedemakers te laat met een tackle en kon de Cambuur-middenvelder gaan douchen. Toch kwamen de Leeuwarders op voorsprong: in de zeventiende minuut schoot Jamie Jacobs raak. Na hands van diezelfde Jacobs kreeg RKC in de 31ste minuut een strafschop. Michiel Kramer faalde niet: 1-1. Trainer De Jong was zo furieus vanwege de penalty dat hij rood kreeg.

Cambuur leek de rust met tien veldspelers te halen, maar Bangura besliste daar anders over. De aanvoerder was veel te laat en raakte met zijn voet vol de tegenstander. Dat betekende de derde rode kaart voor Cambuur, na Hoedemakers en trainer De Jong.



In de tweede helft was het een Waalwijkse omsingeling. Cambuur hield lang stand, totdat Marco Tol in de 77ste minuut een eigen doelpunt maakte: 2-1. Daarna was het verzet van de bezoekers gebroken. Via invaller Zakaria Bakkali, Illias Bel Hassani en opnieuw Kramer liep RKC uit naar 5-1.