Robben maakt na zes maanden rentree bij verliezend FC Groningen

Door Frank Molema Trainer Danny Buijs kondigde voor het duel aan dat Robben ongeveer tien minuten kon spelen en dat hij hem hoe dan ook zou inbrengen. Dat gebeurde uiteindelijk in de 77ste minuut. De oud-international kwam in het veld voor Alessio Da Cruz, en maakte zo zijn eerste speelminuten sinds 18 oktober.

Robben kwam een paar keer aan de bal, ging enkele combinaties aan en schoot in blessuretijd nog gevaarlijk op doel, maar het spel van FC Groningen was in de tweede helft in zijn algemeenheid te mager om echt potten te kunnen brengen. Sterker, met Robben in het veld kreeg FC Groningen de deksel op de neus via Tibor Halilovic, die de 2-0 maakte.