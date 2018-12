Robben terug naar FC Groningen? ‘Je moet je plaats kennen’

Maar Nijland zegt eerlijk dat hij dat niet zo snel ziet gebeuren. ,,Wij Groningers zijn ook nuchter. Je moet je afvragen hoe realistisch het is. Ik heb wel eens met hem gesproken over wat hij na zijn carrière kon doen voor de club. Arjen is een sieraad voor de voetbalsport. Hij zou een enorme meerwaarde zijn die je als club paar stappen verder help. Wat hij ook zou doen. Op het veld, in de marketing, als jeugdtrainer of in de scouting, bedenk het maar. Hij is altijd welkom bij FC Groningen.’’