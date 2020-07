Robben volop in training bij FC Groningen

City Football Group kaapt Van der Veen weg bij KNVB

11:23 De Belgische club Lommel, uitkomend op het één na hoogste niveau, haalt Peter van der Veen weg bij de KNVB. De bondscoach van Onder 17 jaar, die er in Zeist bijzonder goed op stond, is benaderd door de City Football Group, dat sinds mei de Belgische club grotendeels in handen heeft.