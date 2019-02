Robin Pronk wil hogerop en vertrekt bij FC Utrecht

Video ‘Halve Nederlan­der’ Asensio viert goal met verwijzing naar ‘broodje pindakaas’

10:33 Marco Asensio vierde zijn winnende doelpunt voor Real Madrid in het eerste duel met Ajax in de achtste finales van de Champions League (1-2) met een opvallend gebaar. De invaller bij de Spaanse club deed alsof hij een broodje aan het smeren was. Het bleek een verwijzing naar zijn Nederlandse roots.