Roda JC verlaagt drankprijzen in stadion

Analyse Ontslag NAC-trai­ner Brood logisch en verklaar­baar

8:15 Als een trainer iedereen binnen de club tegen zich in het harnas jaagt, is een vertrek onvermijdelijk. De positie van Ruud Brood, dinsdag aan de kant gezet ondanks een contract tot medio 2020, was bij NAC onhoudbaar geworden.