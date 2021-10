Roda JC verrast door nieuws over matchfixing: ‘Voor dergelijke praktijken geen plek’

,,Op basis van het huidige dossier heeft de KNVB nu onvoldoende mogelijkheden om verder onderzoek te doen en/of tot tuchtrechtelijke vervolging over te gaan”, meldt de bond. ,,Er is geen onomstotelijk bewijs, wat wel nodig is om een zaak te maken. De podcast geeft wel nieuwe inzichten en toont (nogmaals) aan hoe gevoelig het voetbal kan zijn voor benaderingen door criminelen om wedstrijden te ‘fixen’. Met deze nieuwe inzichten kunnen politie, OM en overheid wellicht uit de voeten. We zien graag dat de autoriteiten, met al hun opsporingsmogelijkheden, kritisch naar deze podcasts luisteren en verder onderzoek doen naar dit dossier.”'

Roda JC laat vandaag in een reactie weten dat er voor ‘dergelijke praktijken’ geen plek is binnen de voetballerij in het algemeen en de club in het bijzonder. ,,Roda JC zal de zaak intern, en waar nodig met andere clubs gaan bespreken. Tevens sluit Roda JC zich aan bij de oproep van de KNVB aan de autoriteiten om matchfixing proactief, en via de daarvoor geëigende juridische wegen, aan te pakken.‘’

RKC zegt verbaasd te zijn over de berichtgeving en niet eerder signalen te hebben gehad dat er wedstrijden van Jong-teams gemanipuleerd zouden worden.

De KNVB benadrukt dat Nederland ‘geen blinde vlek’ voor matchfixing is. De bond wil samen met de eredivisie CV en de Coöperatie Eerste Divisie meer voorlichting gaan geven over dit onderwerp bij profclubs. ,,Wij staan samen voor voetbal waarop je kunt vertrouwen. De integriteit van onze competities is ons grootste goed. Wedstrijden moeten niet worden beslist op de gokmarkt, maar op het voetbalveld.”

De KNVB laat sinds dit seizoen ook gokpatronen monitoren in de nieuwe competitie voor spelers onder 21 jaar en in Jack’s League, de hoogste amateurdivisie in Nederland. Dat gebeurt al langer in het betaald voetbal bij de mannen en vrouwen.