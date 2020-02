Roda JC zet coach Jean-Paul de Jong op non-actief

Het is niet de eerste keer dat De Jong zijn ontslagbrief krijgt. Net na de competitiestart in 2018 werd hij ontslagen als coach van FC Utrecht. Een halfjaar daarvoor schoof de club hem nog naar voren als de vervanger van Erik ten Hag, die naar Ajax vertrok.



Bij Roda JC hield De Jong het zeven maanden vol. Hij tekende afgelopen zomer een eenjarig contract in Kerkrade. Roda JC won al twaalf duels op rij niet meer, waardoor de club is afgezakt naar de zeventiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. De laatste zege dateert van 25 oktober 2019, tegen NAC Breda (4-2).