‘Rode’ Antony laat vechtlustig Feyenoord met lege handen achter

Het gemor was verdwenen, de vreugde spatte van de tribunes. Ajax werkte na een moeizame eerste helft de 1-2 achterstand tegen Feyenoord weg. De winnende treffer van Antony, vier minuten voor tijd, houdt Ajax op titelkoers.

Als André Onana de opbouw van Ajax in gang wilde zetten, stonden alle spelers van Feyenoord in voorwaartse richting. Trainer Arne Slot had er in de aanloop naar de Klassieker geen seconde over getwijfeld, ook tegen een club waar in de Arena al sinds 2005 niet meer van was gewonnen, diende de aanval te worden gezocht.



En al snel leverde dat succes op. Jens Toornstra stuurde Reiss Nelson weg. De Engelsman zette Guus Til alleen voor Onana. De doelman uit Kameroen redde nog maar de rebound werd door Luis Sinisterra binnengekopt. Het was het duwtje in de rug dat Slot zo graag wilde in het stadion van de aartsrivaal.

Ajax wankelde even, maar kwam later toch in een fase dat het de regie terugpakte. Een loopactie van Steven Berghuis trok Fredik Aursnes en Jens Toornstra mee. Ryan Gravenberch kwam vrij op de rand van het strafschopgebied. De poging van de middenvelder werd nog gekeerd door keeper Ofir Marciano, maar de rebound was voor Sebastian Haller: 1-1.

De aanhang van Ajax jubelde, waar het aanvankelijk sceptisch had gekeken naar de prestaties van hun helden. De uitschakeling tegen Benfica was keihard aangekomen in de hoofdstad, de reactie diende te volgen tegen rivaal uit Rotterdam. Maar kort na de gelijkmaker was daar alweer Feyenoord. Steven Berghuis verloor de bal aan Fredrik Aursnes. Cyriel Dessers werd nog gestuit op weg naar Onana, maar dit keer profiteerde Guus Til. De aanvallende middenvelder schoot de bal eenvoudig langs Onana.



En als Dessers even later het overzicht had gehouden dan had Toornstra de 1-3 kunnen maken. Ajax zocht wel de aanval, kwam ook een paar op de achterlijn met onder andere Daley Blind, Dusan Tadic en Ryan Gravenberch, maar Feyenoord hield stand.

De manier waarop Tyrell Malacia de strijd aanging met Antony, was veelzeggend. Met zoveel overgave en overtuiging, alsof Feyenoord niet al jaren in de Arena met lege handen was achtergebleven. De vraag was wel: kon Feyenoord het energievretende spelletje van afjagen en doordekken ook na rust volhouden in de Arena, waar kort voor aanvang een spandoek achter het doel van Onana flink vlam vatte.

Na rust gebeurde er een kwartier lang weinig tot Jurrien Timber een voorzet van Daley Blind tegen de lat kopte. Het was een moment waar Ajax moed uit putte. Er kwam een schietkans voor Antony, maar de Braziliaan schoot naast. Invaller Brian Brobbey kreeg een enorme kans toen Marciano onder de bal door ging, maar de spits kopte naast. Brobbey was naast Haller in de punt van de aanval gaan spelen om de gelijkmaker te kunnen forceren. Dat kostte Steven Berghuis zijn plek, terwijl ook Daley Blind werd vervangen door Nicolas Tagliafico.

Dusan Tadic bracht een klein kwartier voor tijd de gelijkmaker op het scorebord. De Serviër schoot een vrije trap direct achter keeper Marciano: 2-2. Het werd de vraag of Feyenoord de eindstreep zou halen, maar vier minuten voor tijd was het voorbij voor de Rotterdammers. Antony tikte een voorzet van Tagliafico van dichtbij binnen: 3-2. De matchwinnaar werd kort voor tijd nog het veld uitgestuurd. De eerste gele prent was voor het uittrekken van zijn shirt na zijn doelpunt, de tweede omdat hij kort voor tijd van een meter of tien buiten de lijnen weer het veld in kwam hinken om op de grond te gaan liggen.

