Roep om Onana alleen nog een echo: ‘Geen enkele bedenking bij Pasveer’

Vitesse vol trots na stunt: ‘1-0 tegen Tottenham Hotspur, dat klinkt goed’

21 oktober Vitesse heeft in de groepsfase van de Conference League voor een grote verrassing gezorgd. Hoewel tegenstander Tottenham Hotspur zeker niet op volle oorlogssterkte naar Arnhem was gekomen, was de 1-0 zege bijzonder knap en onverwacht.