Roger Schmidt belooft ook bij PSV hoge intensiteit: ‘Club past goed bij mij’

U heeft veel tijd gehad om de spelers van PSV te bekijken. Wat zijn uw indrukken? U was bijvoorbeeld al bij Ajax-PSV in de Johan Cruijff Arena?

,,Het is inderdaad een lange periode geweest. In maart was duidelijk dat ik naar PSV zou komen. PSV heeft mij onder meer benaderd omdat ik overtuigd ben van een actieve speelwijze en zelf raakte ik ook snel enthousiast. Het laatste seizoen was niet het beste seizoen van PSV en dat was het elftal ook soms aan te zien. De overtuiging was er niet, bijvoorbeeld in de wedstrijd die ik in Amsterdam gezien heb. Ik heb ook geregistreerd dat er veel talent en potentieel is. Het is belangrijk om nu naar de toekomst te kijken, ons te ontwikkelen en een groep te worden. We werken nu hard om in de loop van de voorbereiding ons plan te kunnen trekken.”

Lees ook Play PSV begonnen aan nieuw seizoen: Donyell Malen keert terug bij de groepstraining Lees meer

Het is een moeilijke tijd geweest voor de voetballerij en ook voor PSV. Denkt u dat het mogelijk en nodig is om de komende weken nog iets te wisselen in de ploeg?

,,Het was moeilijk inderdaad voor veel ploegen, vooral de teams waarvan de competitie vroegtijdig is afgebroken. Geen wedstrijden, andere trainingen. Dat was te merken aan de ploeg vandaag, ze waren wel heel gretig. Natuurlijk is het de bedoeling om met elkaar een zo goed mogelijke selectie neer te zetten. Eerst wil ik een overzicht hebben van de spelersgroep en in vriendschappelijke wedstrijden goed kijken hoe het gaat. We werken er met de directie aan om spelers te vinden die ons beter maken. De transfermarkt is gecompliceerd dit jaar. De corona-crisis maakt alles anders, omdat er nog een hele tijd ploegen in competitie zijn, zelfs bijna tot september. Het is een hele speciale tijd. We zullen dingen goed voorbereiden om straks nog wat te kunnen doen.”

PSV speelt altijd om de titel, dat zal ook uw ambitie zijn?

,,Het is belangrijk om eerst hard te werken. Natuurlijk is het een wens om prijzen te winnen en Champions League te spelen. Ik ben ook eerzuchtig. Spelers kunnen zichzelf snel verbeteren door hard te trainen en aan de hand van video-analyse te werken aan de punten die beter moeten.”

U heeft in Nederland veel indruk gemaakt in een wedstrijd waarin u met Red Bull Salzburg tegen Ajax won.

,,Het is lang geleden (2014, red.). Dat was een wedstrijd met goed voetbal inderdaad. Twee verschillende filosofieën kwamen bij elkaar. Ik ben honderd procent overtuigd van hoge intensiteit, snelle overgangen, pressing en gegenpressing en dat gaan we in de toekomst zeker zien bij PSV. Ik geloof dat je daarmee de beste resultaten kunt halen en de kans op toeval kunt verkleinen. De periode bij Salzburg was natuurlijk een andere tijd. Elk seizoen, met elke club en andere spelers ontwikkel je weer andere dingen. Dat er lof is op basis van het verleden is mooi, maar het gaat erom wat we in de toekomst presteren.”

Wat verwacht u van een keeper? Er is veel gespeculeerd over uw ideeën daarover.

,,Het eerste en belangrijkste is dat hij ballen tegen kan houden. Maar het doelmannenspel is veranderd. Het is niet meer genoeg om alleen een doel te kunnen verdedigen. Als er veel ruimte achter een verdediging ligt, moet ook de doelman mee kunnen en onder de druk van de tegenstander uit kunnen spelen. Een doelman moet het spel goed naar voren kunnen verplaatsen in balbezit. Ik wil goed kijken wie we aan boord hebben. Lars Unnerstall ken ik nog van Preußen Münster. Toen was hij zeventien en ook al groot, vandaag is hij dertig geworden. Hij heeft het vorig jaar denk ik goed gedaan. De andere keepers hebben in het verleden ook bewezen dat ze goede doelmannen zijn.”

Wat was de belangrijkste reden voor u om naar PSV te gaan en niet naar bijvoorbeeld de Premier League?

,,Ik was een tijd ver van huis geweest (Schmidt was trainer in China, red.) en wilde nu meer in de buurt blijven. Het gaat mij niet per se om de beste competitie, maar om het gevoel dat ik bij een club heb. De gesprekken met de directeuren Toon Gerbrands en John de Jong liepen erg goed. Ik kreeg het gevoel dat ik hier goed pas en dat was voor mij het belangrijkste om hierheen te gaan. We kunnen hier bovendien om de titel spelen en ons plaatsen voor de Champions League. Dat is de sterkste competitie ter wereld.”

Vindt u het nodig om snel Nederlands te leren?

,,Ik denk niet dat her per se nodig is om de groep in het Nederlands te coachen. Ik heb ook geprobeerd Chinees te leren, maar dat idee heb ik na een dag overboord gegooid. Ik ben geen talenwonder, maar probeer me op dat gebied wel te ontwikkelen.”