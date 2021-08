Rommelige start van het seizoen kwelt trotse promovendus Go Ahead Eagles

AftellenGo Ahead Eagles keert na vier jaar afwezigheid terug in de eredivisie. Nostalgie, weemoed naar de Vetkampstraat en een onbetwiste gunfactor maken van de Deventenaren een graag geziene gast op het hoogste voetbalpodium. Maar na een onrustige voorbereiding wordt GA Eagles omgeven door vraagtekens en lijkt een loodzwaar seizoen in de kelder onvermijdelijk. Toch verdient de gerenoveerde selectie van trainer Kees van Wonderen het voordeel van de twijfel.

Door Dennis Arentsen



De alleraardigste 0-2 zege op de Belgische tweedeklasser Deinze vormde zaterdag het sluitstuk van de rommelige aanloop van GA Eagles. Een wagonlading proefspelers wandelde het trainingskamp in en uit, geblesseerde spelers vochten om voorrang bij de fysio’s en nieuwelingen werden uit alle windstreken naar De Adelaarshorst gehaald. Sinds de aftrap in Terwolde op 20 juni staat er zeker nog geen ingespeelde en topfitte formatie bij GA Eagles. ,,We hebben wedstrijden en tijd nodig om alles afgestemd te krijgen”, erkent Van Wonderen in de aanloop naar de seizoensopener tegen Heerenveen.

Volledig scherm Vermoedelijke basiself Go Ahead Eagles. © DPG Media

Het is zorgelijk dat een aanzienlijk deel van zijn spelersgroep nog geen hele wedstrijd in de benen heeft deze zomer. Een even noodgedwongen als onvermijdelijke situatie. Natuurlijk had de trainer willen doorbouwen op de verrassende promotie in mei, maar dertien spelers wandelden de poort uit. Sterkhouders Sam Beukema en Jay Gorter waren financiële klappers en bezorgden GA Eagles een miljoenenimpuls. Twee weken geleden plukte FC Utrecht talent Julliani Eersteling nog weg.

Volledig scherm Marc Cardona. © Pro Shots / Erik Pasman Waar Nederlandse spelers een topsalaris vaak prevaleren boven een sportief avontuur in Deventer, richt GA Eagles de pijlen daarom op de buitenlandse markt. Het zorgt voor een selectie met een exotische aanblik met voetballers uit België, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Schotland, Spanje, Zambia en Zweden. Is dat slecht? Welnee. De Duitser Gerrit Nauber (29) heeft het in zich om Beukema te doen vergeten, terwijl de Spaanse spits Marc Cardona met zijn Barcelona-verleden – hij debuteerde aan de zijde van Messi in de Champions League tegen Borussia Mönchengladbach – in zijn eerste twee duels tegen Emmen en Deinze direct aantoonde over scorend vermogen te beschikken.

Met de geroutineerde doelman Warner Hahn als meest recente aankoop en de versnelde terugkeer van Luuk Brouwers – een cruciale meerwaarde op het Deventer middenrif – heeft GA Eagles zijn zaakjes aardig voor elkaar. Al zoekt de club nog naar een linksback en een tweebenige flankaanvaller.

Het moet genoeg zijn om aan de handhavingsdoelstelling te voldoen. Een vijftiende plek in de eredivisie zou een wereldprestatie zijn voor de club die sinds de entree van grootaandeelhouder Alex Kroes in 2019 oogt als een oase van rust. Het is naast de onverwachte promotie misschien wel de grootste winst van de laatste jaren.

Player to watch: Giannis Botos (20)

Giannis Botos. De 20-jarige huurling van AEK Athene kwam afgelopen januari al naar GA Eagles en was de jagende nummer 10 die trainer Kees van Wonderen zo nodig had in de jacht op promotie. Hoewel Botos moet werken aan zijn scorende vermogen, is hij met zijn drive, aanvallende impulsen en onvermoeibare benen een cruciale schakel. Volledig scherm Giannis Botos. © Pro Shots / Erik Pasman