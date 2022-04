Rommens, Rots en Pavlidis de uitblinkers, onvoldoendes voor Drommel en Grbic

Rapportcijfers speelronde 28Wie waren de uitblinkers in speelronde 28 in de eredivisie? En welke spelers vielen juist flink tegen? Bekijk hieronder de rapportcijfers van alle spelers die dit weekend minimaal een halfuur in actie kwamen in de eredivisie.

Hij maakte een van de mooiste treffers van van het weekend en deed dat ook nog in de extra tijd van een beladen derby. Philippe Rommens van Go Ahead Eagles kreeg dan ook het hoogste cijfer van deze speelronde. De Belgische middenvelder kreeg een 8. Dat is net iets meer dan Twente-uitblinker Daan Rots die PSV bijna velde en AZ-spits Vangelis Pavlidis die een belangrijke rol speelde bij op Vitesse. Zij kregen een 7,5.



Veel onvoldoendes werden genoteerd bij Vitesse, dat een zwakke wedstrijd speelde in Alkmaar. Romaric Yapi en Adrian Grbic kregen een 4 voor hun optreden, net iets lager dan de blunderende PSV-doelman Joël Drommel die een 4,5 kreeg bij zijn terugkeer in De Grolsch Veste.

FC Groningen – Ajax 1-3

FC Groningen: Leeuwenburgh 6; Dankerlui 4,5 (46. Bogarde 6), Te Wierik 7, Van Hintum 6, Meijer 6,5; Kasanwirjo 6,5, Duarte 7, De Leeuw 6 (76. Matuta -), Abraham 6,5 (85. D. Van Kaam -); Strand Larsen 6,5 (76. Postema -), El Hankouri 6 (76. Ngonge -)

Ajax: Onana 5,5; Mazraoui 5, Timber 6,5, Schuurs 6,5, Blind 6 (71. Tagliafico -); Gravenberch 6, Kudus 6 (61. Álvarez -), Klaassen 6,5 (75. Taylor -); Berghuis 6, Haller 5 (72. Brobbey -), Tadic 6,5

Scheidsrechter: Nijhuis 6,5

Man of the match: Ajax had een tijd lang moeite met FC Groningen. Het kwam tot weinig uitgespeelde kansen. Groningen-verdediger Mike te Wierik was een van de spelers die daar voor verantwoordelijk was. Hij scoorde een 7.

FC Twente – PSV 3-3

FC Twente: Unnerstall 6; Brenet 6,5, Pröpper 6,5, Pleguezuelo 6,5, Smal 6,5; Zerrouki 6,5, Sadilek 7, Vlap 6,5 (69. Bosch -); Rots 7,5 (68. Cerny -), Van Wolfswinkel 7 (68. Ugalde -), Limnios 7,5 (88. Hilgers -)

PSV: Drommel 4,5; Mauro 5,5 (90. Vertessen -), Teze 5 (46. Ramalho 6), Boscagli 5,5, Max 5,5; Gutiérrez 4,5 (46. Gakpo 6,5), Sangaré 5,5; Doan 5 (46. Madueke 5), Götze 6, Veerman 7; Zahavi 5 (72. Vinícius -)

Scheidsrechter: Gözübüyük 6

Man of the match: Jeugdexponent Daan Rots was een van de uitblinkers van FC Twente dat PSV in het eerste halfuur van het veld afblies. Rots was goed voor de assist bij de treffer van Ricky van Wolfswinkel en die van Michel Vlap.

Volledig scherm Daan Rots. © ANP

AZ – Vitesse 3-1

AZ: Vindahl 6; Witry 6 (80. Aboukhlal -), Beukema 7, Martins Indi 6, Wijndal 6; Midtsjø 7 (70. Reijnders -), De Wit 6, Clasie 6; Sugawara 6, Pavlidis 7,5 (84. Hatzidiakos -), Karlsson 6,5

Vitesse: Houwen 6; Doekhi 5, Bazoer 5, Rasmussen 5; Yapi 4 (64. Buitink 6), Bero 5,5, Domgjoni 5 (64. Gboho 6), Tronstad 6,5 (84. Van Duivenbooden -), Wittek 6,5; Grbic 4, Openda 6

Scheidsrechter: Manschot 6

Man of the match: In zijn honderdste wedstrijd in de eredivisie was Vangelis Pavlidis trefzeker voor AZ. De 23-jarige Griek heeft nog één treffer om zijn hoogste aantal goals per seizoen te evenaren.

RKC – FC Utrecht 1-1

RKC: Vaessen 6; Gaari 5,5, Adewoye 7, Meulensteen 6,5, Touba 6, Büttner 6 (70. Bakari -); Azhil 5 (70. Oukili -), Anita 5,5 (83. Kuijpers -), Stokkers 5 (46. Van der Venne 5,5 ); Odgaard 5, Kramer 5,5

FC Utrecht: De Keijzer 6;Van der Maarel 6, Van der Hoorn 6, Janssen 6,5, Van der Kust 6; Maher 6, Timber 7 (74. Van Overeem -); Boussaid 6 (89. Sylla -), Gustafson 6,5, Ramselaar 5,5; Douvikas 6 (60. Van de Streek 5,5)

Scheidsrechter: Nagtegaal 5,5

Man of the match: Quinten Timber was de man die zich in de moeilijke periode onder de inmiddels ontslagen trainer René Hake al onderscheidde. Hij zette die lijn voort onder de nieuwe oefenmeester Rick Kruys en maakte voor zijn ploeg ook de belangrijke openingstreffer.

Volledig scherm Quinten Timber. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Feyenoord – Willem II 2-0

Feyenoord: Marciano 6; Pedersen 6, Trauner 7, Senesi 6,5, Malacia 6,5; Aursnes 6, Til 6, Kökçü 6; Nelson 6,5 (81. Walemark -), Dessers 5 (73. Linssen -), Sinisterra 7 (81. Jahanbakhsh -)

Willem II: Wellenreuther 7,5; Owusu 6, Dammers 5,5, Köhn 6, Nelom 4,5 (46. Köhlert 6), Saddiki 5 (74. Llonch -), Heerkens 6, Roemeratoe 5,5 (46. Crowley 6); Nunnely 5, Hornkamp 4,5 (82. El Khayati -), Kabangu 5 (68. Svensson -)

Scheidsrechter: Van de Graaf 6

Man of the match: Timon Wellenreuther was weer de beste man aan Willem II-zijde. De Duitse doelman was een sta-in-de-weg voor het betere Feyenoord dat de score door hem niet verder kon uitbouwen.

Volledig scherm Timon Wellenreuther. © Pro Shots / Toin Damen

PEC Zwolle – Go Ahead Eagles 0-1

PEC Zwolle: Lamprou 6; Van Polen 6, Van der Werff 5 (64. Tedic -), Nakayama 6,5, Anderson 6, Van Wermeskerken 5,5 (87. Reijnders -), Paal 5,5; Clement 5 (64. Adzic -), De Wit 6,5; Redan 5,5, Darfalou 5

Go Ahead Eagles: Noppert 6,5; Martina 7, Nauber 7, Kramer 7, Kuipers 6,5, Deijl 6,5 (90. Idzes -); Rommens 8, Oratmangoen 6,5, Heil 5,5 (67. Lucassen -); Lidberg 5 (78. Cardona -), Cordoba 6

Scheidsrechter: Makkelie 7

Man of the match: Met een fraai schot van afstand besliste Philippe Rommens de IJsselderby. Hij zal er onsterfelijk mee zijn geworden in Deventer.

Volledig scherm Philippe Rommens. © Pro Shots / Erik Pasman

Fortuna Sittard – Heracles 0-2

Fortuna Sittard: Van Osch 5; Tirpan 5,5, Angha 5,5, Siovas 5,5, Cox 5 (76. Botaka -); Rienstra 5 (76. Samaris -), Flemming 5, Duarte 5; Semedo 5 (65. Noslin -), Benschop 5 (65. Gladon -), Seuntjens 5

Heracles: Bucker 6,5; Fadiga 5,5, Sonnenberg 5,5, Hoogma 6, Quagliata 6,5; Schoofs 6, Ouahim 6 (78. Szöke -), De La Torre 7; Laursen 5, Bakis 6,5, Hansson 6 (78. Basacikoglu -)

Scheidsrechter: Van den Kerkhof 6

Man of the match: Luca de la Torre had er interlands opzitten met zijn land Verenigde Staten aan de andere kant van de wereld, maar bleek in Sittard allerminst vermoeid en was de beste speler van het veld.

Volledig scherm Luca de la Torre. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Sparta – Heerenveen 1-1

Sparta: Okoye 6,5, Abels 6, Vriends 6, Auassar 6 (78. Beugelsdijk -), Durmisi 5 (46. Pinto 6), Namli 5 (72. Mijnans -), De Kamps 6,5, Verschueren 6, Van Crooij 6,5, Thy 5,5 (64. Dalmau -), Engels 6,5

Heerenveen: Mulder 7, Van Ewijk 5,5, Van Beek 6,5, Bakker 6, Dresevic 6, Kaib 5, Haye 6,5, Halilovic 5,5, Tahiri 5,5 (72. Van der Heiden -), Van Hooijdonk 6 (72. Musaba -), Sarr 6,5 (88. De Jong-)

Scheidsrechter: Lindhout 6

Man of the match: Erwin Mulder zorgde er met goed keeperswerk voor dat zijn team nog een punt overhield aan de uitwedstrijd bij Sparta. Onder meer door een strafschop van Lennart Thy te stoppen.

Cambuur – NEC 1-2

Cambuur: Cambuur: Bos 6; Schmidt 6, Mac-Intosch 6 (87. Doodeman -), Schouten 5,5 (87. Tol -), Bangura 6; Hoedemakers - (21. Ter Heide 5,5), Jacobs 5 (70. Breij -), Paulissen 7; Joosten 6 (70. Sambissa -), Uldrikis 5,5 (59. Smit 5,5), Kallon 6

NEC: Branderhorst 7; Bronkhorst 5,5, Guth 6, Márquez 6,5, Odenthal 6,5, El Karouani 6 (70. Verdonk -); Schöne 5, Bruijn 5 (63. Vet -), Mattsson 5 (70. Duelund -); Tavsan 6, Okita 7 (87. Akman -)

Scheidsrechter: Van Boekel 6

Man of the match: Javier Vet speelt weinig bij NEC en begon dit seizoen pas één keer in de basis, maar de bijzonder fraaie treffer die hij zondag tegen Cambuur maakte laat zien dat de Amsterdammer toch van veel waarde kan zijn voor de Nijmegenaren.

Volledig scherm Javier Vet. © Pro Shots / Paul Meima