Ron Jans wil boek Cincinnati afsluiten: ‘Stel dat ik nu nog in de VS had gezeten’

Door Sander de Vries



Amper twee dagen stond het nieuwe seizoen van de Spaanse serie ‘La Casa de Papel’ op Netflix, of Ron Jans had alle afleveringen al gezien. ,,We kijken veel televisie, spelen spelletjes en fietsen veel door het mooie Drenthe”, zegt de trainer. ,,Ik verheugde me enorm op de voorjaarsklassiekers, maar in plaats daarvan keek ik afgelopen weekeinde nog maar een keer naar Niki Terpstra’s overwinning in de Ronde van Vlaanderen. Prachtige koers, ook om twee jaar later nog eens te zien.”