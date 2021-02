Ron Vlaar (35) stopt per direct met voetballen

Ron Vlaar stopt per direct met voetballen. Dat heeft de 35-jarige verdediger van AZ bekendgemaakt. Hij blijft wel aan de Alkmaarders verbonden, in welke rol is nog onduidelijk.

Ron Beton kampt al geruime tijd met blessures, waardoor hij zich nu genoodzaakt ziet te stoppen met voetballen. ,,Gesprekken over een nieuwe rol zijn al gaande", zo laat AZ weten. In de zomer verlengde hij zijn contract nog tot medio 2021, maar dat gaat hij dus niet uitdienen. Hij kwam dit seizoen tot slechts twee officiële wedstrijden. Op 15 september 2020 kwam hij tegen Dinamo Kiev (in de voorronde van de Champions League) voor het laatst in actie. Dat blijkt nu ook zijn afscheidsduel te zijn geweest.

Vuurdoop

Vlaar begon zijn loopbaan bij AZ, waar hij de jeugdopleiding doorliep en in april 2005 als twintigjarig talent debuteerde in het eerste elftal. Een paar dagen later werd hij door trainer Co Adriaanse direct voor de leeuwen gegooid: door blessures stond hij in de heenwedstrijd in de halve finale van de UEFA Cup tegen Sporting Portugal eveneens in de basis. Nog geen jaar na zijn vuurdoop vertrok hij in de winterstop van het seizoen 2005/06 al naar Feyenoord.

Volledig scherm Ron Vlaar voor het seizoen 2005/06. © ANP/PICS UNITED Op dat moment had hij (onder bondscoach Marco van Basten) zijn debuut voor het Nederlands elftal al gemaakt: op 8 oktober 2005 viel Vlaar in de 57ste minuut in voor Khalid Boulahrouz, tijdens het WK-kwalificatieduel in en tegen Tsjechië. Een maand later begon hij thuis tegen Italië in de basis, maar tijdens de 1-3 nederlaag liet hij zich een paar keer flink in de luren leggen. Hij maakte een eigen goal en zag directe tegenstander Luca Toni scoren, waardoor er direct flinke kritiek op hem neerdaalde.

Bij Feyenoord ontpopte hij zich echter tot een steunpilaar, een zeer gewaardeerde verdediger en aanvoerder. Toch werd zijn tijd in Rotterdam-Zuid zeker ook gekenmerkt door blessureleed: tot twee keer toe scheurde hij een kruisband. Mede om die reden miste hij het WK 2010 met Oranje, dat in de finale in Zuid-Afrika verloor van Spanje. In 2010/11 en 2011/12 was hij aanvoerder van Feyenoord, dat in dat laatste jaar tweede werd en zich onder trainer Ronald Koeman plaatste voor de voorronde van de Champions League.

Volledig scherm De wedstrijd waarin Ron Vlaar tegen Italië debuteerde in de basis van Oranje en werd weggespeeld door Luca Toni © anp

Hij verdiende daarmee een transfer naar Aston Villa, waar hij eveneens een grote meneer werd. Hij speelde er drie seizoenen en droeg ook in Birmingham de aanvoerdersband, maar zijn finest hour beleefde hij op het WK 2014. In Brazilië bereikte Oranje onder Louis van Gaal de halve finale, waarin Argentinië te sterk bleek. Vlaar miste in die beslissende penaltyreeks een strafschop, maar bleek tijdens het WK een absolute sterkhouder in de defensie. Mede dankzij Vlaar werd Oranje derde.

In oktober 2015 keerde Vlaar terug naar AZ. Eerst tijdelijk, om mee te trainen en weer fit te worden na een nieuwe blessure. In december van dat jaar tekende hij een contract bij zijn jeugdliefde, waardoor de rentree officieel was. Hij speelde dat seizoen zeventien wedstrijden, allemaal als basisspeler, maar in de jaren daarna kampte hij wederom met veel blessures. In 2018/19 speelde hij nog 28 duels in de competitie, vorig jaar waren dat er slechts tien, waarna hij nu dus een punt achter zijn carrière zet.

Volledig scherm Een iconisch beeld: Ron Vlaar viert feest met de Feyenoord-fans na een thuiszege op Ajax. © Cor Vos

Volledig scherm Ron Vlaar bij Aston Villa. © REUTERS