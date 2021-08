Ronald de Boer niet langer vast gezicht bij ESPN: zender niet blij met ambassadeurschap Qatar

door Dennis van Bergen



Ronald de Boer behoort sinds enige jaren tot de vaste gezichten van betaalzender ESPN. Daarin is sinds dit seizoen verandering gekomen. De voetbal-betaalzender had er moeite mee dat een van zijn vaste blikvangers zich associeert met het WK in Qatar.



Medio vorig jaar werd bekend dat De Boer zich als ambassadeur inzet voor Qatar. De inmiddels 51-jarige oud-middenvelder heeft, net als net als andere gerenommeerde ex-profs Xavi, Cafu, Tim Cahill en Samuel Eto’o, de taak om het WK van 2022 te promoten. En daarin zit de crux, aangezien media regelmatig melding maken van het op grote schaal schenden van de mensenrechten in het oliestaatje.

In februari berichtte The Guardian dat tijdens de stadionbouw voor het WK in elk geval al 6500 werknemers overleden zouden zijn, voornamelijk arme arbeidsimmigranten uit landen als India, Pakistan, Nepal, Bangladesh en Sri Lanka. Inmiddels wordt al over aantallen van 15.000 doden gesproken. De Boer speelde aan het einde van zijn voetbalcarrière enkele jaren in de oliestaat.

Volledig scherm Ronald de Boer © Pro Shots / Jasper Ruhe

Tijdens gesprekken om zijn contract bij ESPN te verlengen heeft de betaalzender De Boer nadrukkelijk geadviseerd om te stoppen met zijn ambassadeurschap voor Qatar. Dat wilde hij niet. Dit heeft voor ESPN mede een rol gespeeld in het feit om hem niet langer als vast gezicht in te zetten voor, tijdens en na voetbalwedstrijden. De 67-voudig international wordt overigens wel als oproepkracht ingezet door de betaalzender. Zo gaf hij afgelopen zondag nog zijn analyse over de wedstrijd FC Twente - Ajax in de Grolsch Veste. Dit blijft hij naar verwachting ook de komende tijd doen.

De Boer zelf gaf kort na het bekend worden van zijn ambassadeurschap voor Qatar nog aan wel degelijk oog te hebben voor de mensonterende omstandigheden van arbeidsimmigranten in Qatar. ,,Ik ben er echt van overtuigd dat het voetbal juist kan helpen om de situatie in Qatar te verbeteren. En dat de mensen in het land ook écht de intentie hebben om dingen te gaan veranderen. Dat ze luisteren, dingen serieus nemen’’, zo liet hij aan deze krant optekenen.

De Boer, die al niet te zien was in de nieuwe commercial van ESPN, blijkt ondanks zijn veel bekritiseerde bijbaan overigens nog altijd erg gewild als analyticus. Nu hij niet meer aan exclusiviteit gebonden is, kan hij ook als analyticus optreden voor andere zendgemachtigden. Zo was De Boer onlangs nog te zien bij Ziggo, dat wekelijks het praatprogramma Rondo uitzendt.

Eerder vandaag bespraken we de situatie in Qatar in onze Live Nieuws Update:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.