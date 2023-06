Ronald Koeman en Oranje jagen op eerste prijs sinds 1988: ‘Vaak jaren later pas door wat er op het spel staat’

Meevaller Oranje: Kroatië mist topverdedi­ger Gvardiol in Nations League

Josko Gvardiol kan niet uitkomen voor Kroatië in de Nations League. De centrale verdediger van RB Leipzig is onvoldoende hersteld van een buikblessure. Dat is een meevaller voor het Nederlands elftal. Oranje treft Kroatië donderdag in de halve finales.