Rosario heeft smaak te pakken: ‘Blij dat ik weer de eerste kon maken’

Hij vond het ‘lekker’ om te scoren, maar keek vooral ook naar het resultaat en de teamprestatie. En daarin was Rosario, die bij afwezigheid van Ibrahim Afellay de aanvoerdersband draagt, ook kritisch. ,,In de eerste en in de tweede helft beginnen we allebei niet goed. Daarna herstel je jezelf goed en maak je goede goals. En kan je na een weifelachtig begin de rollen omdraaien en de trekker overhalen”, stelde Rosario in de Zwolse catacomben.